Buz Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde şampiyon Buz Adam

Intercity Buz Hokeyi Erkekler 2021-2022 Süper Ligi, Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünün şampiyonluğu ile tamamlandı.



Türkiye Buz Hokeyi Federasyonundan (TBHF) yapılan açıklamaya göre, final serisinin son maçında İstanbul BBSK ile karşılaşan Buz Adam GSK, 7-5 galip gelerek şampiyonluğu elde etti.



İstanbul BBSK ligi ikinci sırada tamamlarken, Erzurum BBGSK ise üçüncü sırada yer aldı.



Ligin en değerli kalecisi İstanbul BBSK'den Boris Babik, en değerli defans oyuncusu Buz Adam GSK'den Emrah Savaş ve en değerli forvet olarak da Erzurum BBGSK'den Andrei Alekseev seçildi.



Buz Adam Gençlik ve Spor Kulübünü tebrik eden TBHF Başkanı Halit Albayrak yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:



"2021-2022 Intercity Buz Hokeyi Süper Ligi'mizi tamamladık. Şampiyon Buz Adam GSK ekibinin sporcularını, antrenörlerini, idarecilerini ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Ligimizi ikinci olarak tamamlayan İstanbul BB ve üçüncü olan Erzurum BB takımlarına mücadelelerinden dolayı da teşekkür ediyorum."





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