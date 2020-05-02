Buz Depremi filmi konusu? Buz Depremi oyuncuları, oyuncu kadrosu

Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan Buz Depremi filmi için geri sayım başladı. Bilim insanlarının Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda ortaya çıkardıkları gerçekler ile yüzleşecekler. Deprem gerçeği tüm insanlığın hayatını tehdit edecek ve bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak için gereken önlemleri almak için harekete geçecekler. Sinemaseverlerin beğenisini toplayan film, bilim kurgu türünde olup 2010 yılı yapımıdır. Yönetmen koltuğunda Paul Ziller'ın oturduğu, senaristliğini ise yine Paul Ziller ve David Ray'in yaptığı Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncuları kimler?

02 Mayıs 2020 15:36
Buz Depremi filmi konusu? Buz Depremi oyuncuları, oyuncu kadrosu
Deprem felaketini ele alan ve fay hatlarının incelenmesi durumunda gerçeklerle yüzleşecek olan, bölgedeki insanların hayatını tehlikeye sokacak olan depremi konu alan Buz Depremi filmi için heyecan dorukta.
Bilim insanlarının Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda gerçeklerle yüzleştiği görülen araştırmacılar buldukları karşısında şok olacaklar. Araştırmacıların sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçtikleri film, bilim kurgu türünde olup 2010 yılı yapımıdır. Bu akşam Show Tv ekranlarına gelecek olan filmi izleyenler tekrar izlemek isteyecek olup ilk kez izleyecek olanlar için ise heyecan dorukta. Buna göre; Buz Depremi filmi konusu nedir? Buz Depremi oyuncu kadrosunda kimler var?

BUZ DEPREMİ KONUSU VE OYUNCULARI!

Show Tv ekranlarına bu akşam gelecek olan Buz Depremi filmi için geri sayım başladı. Bilim kurgu türünde olup 2010 yılında vizyona giren film merakla bekleniyor. Haberimizin içeriğinden Buz Depremi filmi ile ilgili tüm detaylara ulaşabilirsiniz.

BUZ DEPREMİ FİLMİ FRAGMANI


BUZ DEPREMİ FİLMİ KONUSU

Bilim insanları Alaska toprakları üzerinde yaptıkları çalışmalarda, korkunç bir gerçekle yüzleşirler. Korkunç deprem gerçeği, tüm insanların hayatını ciddi şekilde tehdit etmektedir. Bölgeye gelen bir grup araştırmacı sese bile duyarlı olan fayları araştırmak ve gereken önlemleri almak için harekete geçerler.

BUZ DEPREMİ FİLMİ OYUNCULARI

Brendan Fehr, Victor Garber, Jodelle Ferland, Nicholas Carella, Aaron Pearl

Tür: Bilim Kurgu

Yönetmen: Paul Ziller

Senarist: Paul Ziller , David Ray

Yapımı: 2010 - ABD

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