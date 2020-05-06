Büyükşehir Belediye Erzurumspor, lig hazırlıklarına başlıyor

TFF 1. Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, yeni tip koronavirüs (kovid-19) tedbirleri kapsamında ara verilen ligin hazırlıklarına 8 Mayıs Cuma günü başlayacağını duyurdu.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvim nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin belirlenen takvim doğrultusunda başlayacağını açıklaması üzerine A takım kafilemizden Erzurum'da olmayan oyuncularımızın da katılımıyla gereken testler yapılacak ve 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başlayacağız."
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Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye Futbol Federasyonunun belirlediği takvim nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"TFF Başkanı Nihat Özdemir'in liglerin belirlenen takvim doğrultusunda başlayacağını açıklaması üzerine A takım kafilemizden Erzurum'da olmayan oyuncularımızın da katılımıyla gereken testler yapılacak ve 8 Mayıs Cuma günü antrenmanlara başlayacağız."
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