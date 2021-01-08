Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Brahim Darri ile anlaştı

Süper Lig ekiplerinden Erzurumspor, daha önce Fatih Karagümrük forması giyen 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.

Haber; AA
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Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Brahim Darri ile anlaştı
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08 Ocak 2021 16:46
Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor, 26 yaşındaki Brahim Darri'yi transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hollandalı sol kanat oyuncusu ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Brahim Darri Erzurumspor'umuza hayırlı olsun." ifadesi kullanıldı.

Brahim Darri, daha önce Fatih Karagümrük forması giymişti.



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