Büyüklerin korkulu rüyası Emre Kılınç

Emre Kılınç, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan sonra en çok gol atan ikinci yerli oyuncu durumunda bulunuyor

Haber; Sabah
Büyüklerin korkulu rüyası Emre Kılınç
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13 Temmuz 2020 09:57
Yeni sezonda Galatasaray forması giymesi beklenen Emre Kılınç, bu sezon 8. golünü Fenerbahçe'ye attı. 25 yaşındaki oyuncu, Süper Lig'de Burak Yılmaz'dan sonra (13) en çok gol atan ikinci yerli oyuncu durumunda.

Emre bu sezon Fenerbahçe'ye karşı iki maçta 2 gol, Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı 1 gol, 1 asist, Trabzon'a da 1 asistlik performansla oynadı.

KÖTÜ GİDİŞE SON VERDİK

Sivasspor'a galibiyeti getiren golü atan Emre Kılınç, "Sivasspor formasının hakkını vermek için mücadele ediyoruz. Önemli olan takımın kazanması" dedi. Yıldız futbolcu golü hamile olan eşine ve doğacak kızına hediye etti.



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