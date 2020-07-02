Büyüklerin kabusu Sörloth, Galatasaray'a hazır

Trabzonspor, Galatasaray önünde oyun planını Sörloth'u gol yollarında beslemek üzere kuracak. Norveçli oyuncu bu sezon 3 büyüklere karşı 5 gol atarak yıldızlaştı.

Haber; Takvim
Büyüklerin kabusu Sörloth, Galatasaray'a hazır
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
02 Temmuz 2020 11:03
Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Galatasaray'a karşı takımının en büyük kozu olacak. Alanya ve Ankaragücü maçlarında ağrıları olmasına rağmen mücadele eden Norveçli hazır hale geldi. Hüseyin Çimşir oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik kuracak.

SUSKUNLUĞUNU SON MAÇTA BOZDU

Sörloth, Galatasaray maçında ortaya koyacağı performansla bir kez daha taraftarlarının gönlünü kazanmak istiyor. Norveçli, Ankaragücü maçında attığı golle 6 haftalık suskunluğunu bozmuştu.

BÜYÜK MAÇLARDA BAŞKA OYNUYOR

Bu sezon oynadığı debi maçlarda İstanbul takımlarını boş geçmeyen Sörloth, Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 1 gol ve G.Saray'a 1 gol attı. Sörloth, derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor.

NORVEÇLİ TARİHE GEÇMEK İSTİYOR

Norveçli oyuncu kalan haftalarda gollerine devam ederek adını Trabzonspor tarihine en golcü yabancı oyuncu olarak yazdırmayı da amaçlıyor. Sörloth, Şota'nın rekorunu kırma peşinde.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için