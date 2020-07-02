Büyüklerin kabusu Sörloth, Galatasaray'a hazır

Trabzonspor'un golcüsü Sörloth, Galatasaray'a karşı takımının en büyük kozu olacak. Alanya ve Ankaragücü maçlarında ağrıları olmasına rağmen mücadele eden Norveçli hazır hale geldi. Hüseyin Çimşir oyun planını ağırlıklı olarak Sörloth'u ceza sahası içerisine topla buluşturmaya yönelik kuracak.



SUSKUNLUĞUNU SON MAÇTA BOZDU



Sörloth, Galatasaray maçında ortaya koyacağı performansla bir kez daha taraftarlarının gönlünü kazanmak istiyor. Norveçli, Ankaragücü maçında attığı golle 6 haftalık suskunluğunu bozmuştu.



BÜYÜK MAÇLARDA BAŞKA OYNUYOR



Bu sezon oynadığı debi maçlarda İstanbul takımlarını boş geçmeyen Sörloth, Beşiktaş'a 3, F.Bahçe'ye 1 gol ve G.Saray'a 1 gol attı. Sörloth, derbilerdeki serisini de sürdürmek istiyor.



NORVEÇLİ TARİHE GEÇMEK İSTİYOR



Norveçli oyuncu kalan haftalarda gollerine devam ederek adını Trabzonspor tarihine en golcü yabancı oyuncu olarak yazdırmayı da amaçlıyor. Sörloth, Şota'nın rekorunu kırma peşinde.



