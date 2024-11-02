Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası, Kosova'da düzenlenecek

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası, Kosova'da yapılacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası, Kosova'da düzenlenecek
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02 Kasım 2024 19:09
Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası, Kosova'da düzenlenecek.

Türkiye Muaythai Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, 7-14 Kasım tarihlerinde başkent Priştine'de gerçekleştirilecek.

Büyükler Muaythai Avrupa Şampiyonası'nda Türkiye'yi; Seyit Ali Arıcı, Abdussamet Uğurlu, Serhat Taylan Kılıç, Sercan Koç, Tunahan Atar, Taylan Leyne, Mehmet Ali Meriç, Nejat Derin, Osman Furkan Karakaya, Umut Eryılmaz, Muhammed Furkan Aydın, Zeynep Nur Eski, Gülistan Turan, Ezgi Keleş, Nefise Delikurt, Kübrakocakuş, Halime Eke ve Büşra Beyazbal temsil edecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, "Geçen yılın elit büyükler kategorisinde Avrupa şampiyonuyuz. Bu yıl da zirveyi koruyarak şampiyon olmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

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