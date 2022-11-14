Büyükler Kılıç Dünya Kupası sona erdi

Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Kılıç Dünya Kupası son gün yapılan takım müsabakalarıyla sona erdi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyükler Kılıç Dünya Kupası sona erdi
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14 Kasım 2022 15:30
Cezayir'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen Büyükler Kılıç Dünya Kupası son gün yapılan takım müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamada, kadınlarda Deniz Selin Ünlüdağ, Nisanur Erbil, Begüm Alkaya ve Nil Güngör'den oluşan milli takımın son 32'de Cezayir'e 45-42 yenilerek 18. olduğu belirtildi.

Erkeklerde ise Enver Yıldırım, Tolga Aslan ve Furkan Yaman'ın yer aldığı milli takımının son 32'de İspanya'ya 45-38 kaybederek 20. sırayı aldığı kaydedildi.

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