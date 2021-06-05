Büyükler Dünya Judo Şampiyonası başlıyor

Büyükler Dünya Judo Şampiyonası 6 Haziran Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de başlayacak.



Tokyo Olimpiyat Oyunları'na kota ve puan kazandıran judodaki son organizasyon olan Dünya Şampiyonası, 13 Haziran'da sona erecek.



Türkiye'nin 2 kadın ve 7 erkek judoka ile derece arayacağı turnuvaya, 132 ülkeden 291 kadın ile 405 erkek sporcu katılacak.



Şampiyonanın ilk gününde milli sporculardan 48 kiloda Gül Kader Şentürk, 50 kiloda Mihraç Akkuş ve Salih Yıldız tatamiye çıkacak.



Macaristan'a giden milli takım kafilesinde yer alan diğer sporcular ise şöyle:



Kadınlar: 52 kilo İrem Korkmaz



Erkekler: 73 kilo Bilal Çiloğlu ve Bayram Kandemir, 81 kilo Muhammed Mustafa Koç, 100 kilo Mert Şişmanlar, +100 kilo Cemal Erdoğan.



