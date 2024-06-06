Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 5 kupa götüren Galatasaray'ın bu ziyaretinde Türkiye Futbol Federasyonu'nu Başkan Vekili Yusuf Günay temsil etti.
Günay'ın fotoğraflarda yer alması, sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiği dile getirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'da olması nedeniyle katılamadığını ifade etti.
Büyükekşi, "Yusuf Günay'ı ben görevlendirdim. Beni temsilen katıldı." diye konuştu.
Günay'ın fotoğraflarda yer alması, sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanlığı tarafından davet edildiği dile getirilen TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya'da olması nedeniyle katılamadığını ifade etti.
Büyükekşi, "Yusuf Günay'ı ben görevlendirdim. Beni temsilen katıldı." diye konuştu.
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