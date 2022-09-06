Büyükekşi: 'Kamuoyu vicdanı gözönünde'

TFF Baaşkanı Mehmet Büyükekşi, Beyaz TV'ye Beşiktaşlı Josef De Souza'nın kırmızı kartıyla ilgili konuştu.



Beşiktaş'ın Ankaragücü maçında sahaya giren bir kişinin siyah beyazlı futbolculara yönelik saldırıda bulunması büyük yankı uyandırmıştı. Sahaya giren kişiyi olay yerinden uzaklaştırmak için iten Josef De Souza'nın gördüğü kırmızı kartla ilgili Büyükekşi, "Beşiktaş kulübü bildiri yayınladı ama bize iptal başvurusunda bulunmadı. Hakem raporu çok önemli ama kararı PFDK verecektir. Kamu vicdanı mutlaka göz önünde bulundurulacaktır çünkü ortada futbolcuya yönelik saldırı var" sözlerini kullandı.



Maçın bitiş düdüğünün ardından kırmızı kart gören Josef'in ceza alıp almayacağı veya çıkan kartın iptal edilip edilmeyeceği merakla bekleniyor.





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