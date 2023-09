Büyükekşi'den EURO 2032 için açıklama!

Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, Hürriyet yazarlarının sorularını yanıt verdi.



EURO 2032 SÖZLERİ



"Sayın Cumhurbaşkanı'nın spora ilgisi işlerinizi nasıl etkiliyor? Kolaylaştırıyor mu, zorlaştırıyor mu?"



- Sayın Cumhurbaşkanımız hem futbola çok hakim hem de sorunlarımızı derinlemesine biliyor. Bakın, Türkiye'de yıllarca toprak sahalarda maçlar yapıldı, özellikle amatörlerde. Ancak şu anda Türkiye'de neredeyse toprak saha kalmamış durumda, bütün maçlar çim sahalarda yapılıyor. Yine aynı şekilde; Cumhurbaşkanımızın liderlikleri ile 40 civarında Avrupa standartlarında stadyuma kavuştuk. Diğer taraftan; Cumhurbaşkanımızın futbolla ilgili Federasyonumuzun çalışmalarına, aldığı kararlara hiçbir zaman müdahalesi olmamıştır. Ancak; futbolumuzu daha ileriye taşımak için her zaman destek olmuşlardır.



"İtalya'nın 2032 Avrupa Şampiyonası'na Türkiye ile birlikte ev sahipliği yapmak için UEFA'ya başvurmasını nasıl değerlendiriyorsunuz?"



- 2032'ye iki ayrı ülke olarak başvurmuştuk, ikimizin de şansı yüzde 50. Böyle olunca İtalya'dan 'ortak yapalım' teklifi geldi. Biz de teklifi değerlendirdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın da görüşlerini aldık. Bu teklifi ülkemizin de İtalya'nın da kaybetme riski olmaması sebebiyle kabul ettik. Ülkemize şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyorum.



"ACİL SORUNLARI ÇÖZDÜK"



"Başkanlık görevine geldiğinizden bu yana futbolun en önemli kaç sorununu çözdünüz? "Şu 3 sorunu çözdüm" diye bir sıralama yapmanız mümkün mü?"



- Ben ve yönetim kurulum görevimizin ilk günlerinde acil çözüm bekleyen harcama limitleri, yayın ihalesi ve yabancı sayısı konularını çözüme kavuşturduk. Sonrasında uzun vadeli projelerimizi hayata geçirmek için kollarımızı sıvadık. Hakem akademisi kurarak uluslararası standartlarda sürekli eğitim almalarını sağladık. Hakem atamalarını dijital algoritma ile yaparak; hakemler arasındaki maç dengesizliğini ortadan kaldırdık.



· Futbol akademileri ile ilgili önemli adımlar attık. Double Pass firmasıyla 4 yıllık sözleşme imzaladık. Doube Pass altyapı antrenörlerini eğitmeye başladı. Süper Lig'e akademi zorunluluğu getirdik.



· Trendyol ile hem Süper Lig hem 1. Lig için isim sponsorluğu anlaşması imzaladık ki bu anlaşma Avrupa liglerinde İngiltere ve İspanya'dan sonra en büyük 3. isim sponsorluğu anlaşmasıdır.



· Önümüzdeki senelerde profesyonel liglerin ve Türkiye Kupası'nın format ve fikstür yapısını yeniden oluşturacağız. Bu sayede, futbolun marka değerini, sponsorluk ve yayın ihalesi gelirlerini artırmayı hedefliyoruz.



"EN BÜYÜK SORUNUMUZ 3 BÜYÜKLERİN ZARAR VERİCİ AÇIKLAMALARI"



"Türkiye'de futbolun önündeki en büyük sorunlar listesinde birinci sıraya hangi sorunu yerleştirirsiniz?"



- En büyük sorun; özellikle 3 büyük kulüp başta olmak üzere kulüplerimizin berabere kalmaları ya da maçı kaybetmeleri durumunda kendi faydalarını göz önünde bulundurarak futbola zarar verecek açıklamalarda bulunmaları. Ortalığı yangın yerine çevirerek hakemleri, MHK'yı ya da federasyonumuzu suçlayıcı, yapıcı olmayan açıklamalarda çok rahat bir şekilde bulunmalarıydı. Bakın, hepimiz biliyoruz. Her yıl sadece bir takım şampiyon oluyor, bazıları küme düşüyor. Burada kulüplerin bu başarısızlığın sebeplerini önce kendilerinde aramaları gerekiyor. Neyi eksik yaptık, kendimizi geliştirmek için ne yapmalıyız diye sormaları gerekiyor. Kulüplerimizden hiç böyle samimi bir değerlendirme duyuyor muyuz? Hayır, neredeyse hiç yok. Kazanmanın gururunu paylaşabildiğimiz, kaybettiğimizde de eksiklerimizle yüzleşebileceğimiz bir kültür inşa etmeye mecburuz.



"AVRUPA'DA 40 BİN HAKEME İHTİYAÇ VAR"



"Yabancı hakemlerin maç yönetmesi konusunda ne düşünüyorsunuz?"



- Yabancı hakem konusunu kesinlikle düşünmüyoruz. UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, Avrupa maçlarını yönetmek için 276 bin 954 hakem gerekli olduğunu, buna karşın aktif olarak 236 bin 530 hakem mevcut olduğunu ve bu açıdan 40 bin 424 hakeme ihtiyaç olduğunu açıkladı. Her ülke hakem bulamamaktan şikayetçi. Bizim de bu konuda endişelerimiz var. Yeni hakemler yetiştirmemiz lazım. Avrupa'daki maçları da seyrediyoruz. Oralarda da hakemler yanlış kararlar verebiliyor. Önemli olan niyet.



"Hemen her yönetici haklı ya da haksız hakemleri ve lig organizasyonunu suçluyor. Bunun önüne geçmek için ne tür bir çalışmanız var? Cezaları makul mu?"



- Daha önce hakemlerle ilgili konuşmaya ceza yoktu. Biz bu cezayı geçen sezon devre arasında getirdik. Teknik direktör, başkan, yönetici ve diğer ilgililerin hakemle ilgili konuşmalarına ayrı bir ceza getirdik. Bunun dışında diğer bir konu var; küfürlü ve kötü tezahürat. Bunun da önüne geçmek istiyoruz. Cezaların rakamlarına gelecek olursak, belki Türkiye şartlarına göre makul sayılabilir ama Avrupa'daki cezalara baktığımızda çok daha büyük cezalar kesiliyor.



"EURO 2032'DE FİNAL OYNAYACAK TAKIMI HAZIRLIYORUZ"



"A Milli Takımımız'ın geleceğini nasıl görüyorsunuz?"



- Avrupa'nın en genç milli takımına sahibiz. Futbolcularımız Avrupa'nın ve ülkemizin önemli kulüplerinde forma giyiyorlar. A Milli Takımımız'ın ilk büyük hedefi Almanya'da düzenlenecek 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak. Almanya'da ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yaşayan Türk nüfusu düşündüğümüzde şampiyonada ev sahibi gibi oynayacağız. İç saha maçlarımızı Anadolu'nun farklı şehirlerinde oynuyoruz. Dolu statlarda büyük bir taraftar desteğiyle çıkıyor milli takımımız maçlarına. Anadolu şehirlerinde yaşayan vatandaşlarımızın milli takımımızı ne kadar özlediğini görüyoruz. Anadolu'da vatandaşlarımıza futbolun coşkusunu ve milli takıma kavuşmanın mutluluğunu yaşatmaya devam edeceğiz. Amacımız sadece EURO 2024 Avrupa Şampiyonası'na katılmak değil, 2032'de ev sahibi olmaya talip olduğumuz Avrupa Şampiyonası'nda yarı final, final oynayacak takımımızın da alt yapısını hazırlamak.