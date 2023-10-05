Büyükekşi, Beşiktaş maçını yarıda bıraktı; stadyumu terk etti

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Beşiktaş tribünlerinden gelen küfürlü tezahüratlar ve tepkiler sonrası Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Büyükekşi, Beşiktaş maçını yarıda bıraktı; stadyumu terk etti
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05 Ekim 2023 20:43
Son güncelleme 05 Ekim 2023 21:00
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, tepkilerin ardından Beşiktaş - Lugano maçını izlemeye gittiği Tüpraş Stadyumu'ndan ayrıldı.

Konferans Ligi'nde Beşiktaş'ı desteklemek için Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile birlikte stadyumdaki yerini aldı.

Mücadelenin ilk devresinin sonunda Beşiktaşlı tribünler, Büyükekşi'ye yönelik olarak küfürlü tezahüratlar ve tepkilerde bulundu.

BÜYÜKEKŞİ'DEN ÇEBİ'YE: "SEN ETTİRİYORSUN"

Büyükekşi, Ahmet Nur Çebi'ye 'Bana bu küfürleri siz ettiriyorsunuz' diyerek 44. dakikada stadyumu terk etti. 

 
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