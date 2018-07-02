Büyükçekmece'de Serhat Şehit dönemi başladı

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da başantrenörlüğe Serhat Şehit getirildi.
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Serhat Şehit'in başantrenörlük görevine getirildiği bildirildi.
Takımda Serdar Çağlan'ın sportif direktörlük, Emre Ekim'in de menajerlik görevine devam ettiği aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Serhat Şehit'in başantrenörlük görevine getirildiği bildirildi.
Takımda Serdar Çağlan'ın sportif direktörlük, Emre Ekim'in de menajerlik görevine devam ettiği aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın