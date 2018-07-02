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Büyükçekmece'de Serhat Şehit dönemi başladı

Büyükçekmece Basketbol'da yeni koç Serhat Şehit oldu.

Kaynak: AA
Büyükçekmece'de Serhat Şehit dönemi başladı
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02 Temmuz 2018 15:11
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da başantrenörlüğe Serhat Şehit getirildi.

Büyükçekmece Basketbol Kulübünden yapılan açıklamada, geçen sezon takımda yardımcı antrenör olarak görev yapan Serhat Şehit'in başantrenörlük görevine getirildiği bildirildi.

Takımda Serdar Çağlan'ın sportif direktörlük, Emre Ekim'in de menajerlik görevine devam ettiği aktarıldı.

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