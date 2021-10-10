Büyükçekmece, Türk Telekom'a hiç şans vermedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece ile Türk Telekomspor karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Büyükçekmece, Türk Telekom'a hiç şans vermedi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Ekim 2021 22:59
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekomspor'u 81-71 yendi.

Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 üstün geçen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.

Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul temsilcisi, son periyoduna 67-56 önde girdiği karşılaşmada parkeden 81-71 galip ayrıldı.

 


SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.