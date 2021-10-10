Büyükçekmece, Türk Telekom'a hiç şans vermedi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Büyükçekmece Basketbol, Türk Telekomspor'u 81-71 yendi.
Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 üstün geçen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.
Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul temsilcisi, son periyoduna 67-56 önde girdiği karşılaşmada parkeden 81-71 galip ayrıldı.
Gazanfer Bilge Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-22 üstün geçen Büyükçekmece Basketbol, soyunma odasına da 49-32 önde girdi.
Üstün oyununu ikinci yarıda da sürdüren İstanbul temsilcisi, son periyoduna 67-56 önde girdiği karşılaşmada parkeden 81-71 galip ayrıldı.