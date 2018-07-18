Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol, geride kalan sezonu Belçika ekibi Hainaut Mons'da geçiren ve 4 numara pozisyonunda oynayan Matt Tiby ile kadrosunu güçlendirdi.
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 2,03 metre boyundaki ABD'li oyuncuyla anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Matt Tiby, Büyükçekmece Basketbol'un Kenny Hayes, Osiris Eldridge, Devin Williams, Deniz Kılıçlı ve Berkay Candan'ın ardından altıncı transferi oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 2,03 metre boyundaki ABD'li oyuncuyla anlaşmaya varıldığı kaydedildi.
Matt Tiby, Büyükçekmece Basketbol'un Kenny Hayes, Osiris Eldridge, Devin Williams, Deniz Kılıçlı ve Berkay Candan'ın ardından altıncı transferi oldu.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın