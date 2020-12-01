Büyükçekmece, Fenerbahçe Beko'ya ilk mağlubiyetini tattırdı!

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.
Normal süresi 82-82'lik eşitlikle sona eren karşılaşma, Büyükçekmece Basketbol'un 93-91'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini aldı.
Normal süresi 82-82'lik eşitlikle sona eren karşılaşma, Büyükçekmece Basketbol'un 93-91'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini aldı.