Büyükçekmece, Fenerbahçe Beko'ya ilk mağlubiyetini tattırdı!

ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta mücadelesinde Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 93-91 mağlup etti.

Haber; Sporx.com
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Büyükçekmece, Fenerbahçe Beko'ya ilk mağlubiyetini tattırdı!
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01 Aralık 2020 22:11
ING Basketbol Süper Ligi 10. hafta maçında Büyükçekmece Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti.

Normal süresi 82-82'lik eşitlikle sona eren karşılaşma, Büyükçekmece Basketbol'un 93-91'lik galibiyetiyle sonuçlandı.

Fenerbahçe Beko, ligdeki ilk mağlubiyetini alırken, Büyükçekmece ise 3. galibiyetini aldı.



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