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Büyükçekmece Basketbol'dan Beşiktaş açıklaması

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 79-69 mağlup olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da başantrenör Serhat Şehit, iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi.

Kaynak: AA
Büyükçekmece Basketbol'dan Beşiktaş açıklaması
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03 Kasım 2018 15:50
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında konuk ettiği Beşiktaş Sompo Japan'a 79-69 mağlup olan Arel Üniversitesi Büyükçekmece Basketbol'da başantrenör Serhat Şehit, iyi mücadele etmelerine rağmen kaybettiklerini söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Şehit, maçın içerisinde belli bölümlerde iyi savunma yaptıklarını belirterek, "Maçta iki takım da üst düzey performans ortaya koydu. Biraz fiziksel üstünlüklerinin, biraz büyüklüklerinin, kadro yapılarının ve çok yetenekli bir oyuncu olan Benzing'in performansının etkili olacağını düşünüyorduk. Öyle de oldu. Savunmada ve hücumda istediğimiz fırsatları bulamadık." ifadelerini kullandı.

Üç sayı çizgisinin gerisinden düşük yüzdeyle oynadıklarını anlatan Şehit, "Oyuncularım iyi savaştı. Belli bölümlerde iyi savunma da yaptık. Hücumda düşündüğümüz çözümleri yapamadık. Rakibimizi tebrik ediyorum. Önümüzdeki maçlarda elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Sompo Japan Başantrenörü Dusko Ivanovic ise rakibin önemli oyuncularını durdurarak maçı kazandıklarını belirtti.

Maçın genelinde iyi savunma yaptıklarını kaydeden Ivanovic, "Rakibimizin uzun oyuncularını ve şutörlerini çok iyi savunduk. Kazandığımız için mutluyum." şeklinde konuştu.

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