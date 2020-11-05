Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu koronavirüse yakalandı

ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Haber; AA
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Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncu koronavirüse yakalandı
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05 Kasım 2020 17:16
ING Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Büyükçekmece Basketbol'da bir oyuncunun yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın rutin taramaları dışında gerekli görülmesi üzerine bir oyuncumuza yapılan Kovid-19 PCR testi sonucunda pozitif sonuca rastlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

Oyuncuda klinik şikayet gözlemlenmediği ve izolasyona alındığı belirtildi.



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