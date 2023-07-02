Büyükçekmece Basketbol, Marcquise Reed'i transfer etti

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi ekibi Onvo Büyükçekmece Basketbol, Marcquise Reed'i transfer ettiğini açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; Instagram
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Büyükçekmece Basketbol, Marcquise Reed'i transfer etti
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02 Temmuz 2023 16:19
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Onvo Büyükçekmece Basketbol, 28 yaşındaki ABD'li oyuncu Marcquise Reed'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 1.91 boyundaki guard ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Reed, geçtiğimiz sezon İtalya Ligi ekiplerinden Happy Casa Brindisi formasıyla 14,8 sayı, 3,6 ribaund ve 1,7 asist ortalamaları yakaladı.

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