Büyükçekmece: '2004'e kadar yapılan binaların hepsi yıkılacak'

Kahramanmaraş merkezli depremlerin etkilediği 10 ilde afetzedelerin yaralarının sarılması için çalışmalar sürerken İstanbul'da da belediyelerin kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda Büyükçekmece Belediyesi, kentsel dönüşüm projesi kapsamında deprem riski taşıyan yapıları yıkıyor.



11 BLOKLU SİTE YIKILIYOR



Atatürk Mahallesi Soydan Sokak'ta 66 bağımsız bölümden oluşan 11 blokluk site yıkılarak, yerine depreme dayanıklı yeni binalar inşa edilecek.



Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bugüne kadar 35 bin konutu yenilediklerini söyledi.



103 CAN KORUNMUŞ OLDU



Bugün 11 blokun daha yıkıldığını dile getiren Akgül, "Böylece 103 vatandaşımızı daha deprem sıkıntısından kurtarıyoruz. 1999 depremi bize çok şeyleri hatırlattı. Geriye doğru giderek yapılmış binaların tamamını inceledik, incelemeye devam ediyoruz. Büyükçekmece'de 2300 civarında yıkılması gereken bina kaldı." dedi.



2004'E KADAR YAPILAN BİNALARIN TAMAMI YIKILACAK



Son depremin ardından yeni bir karar aldıklarını ifade eden Akgün, "Vatandaşın keyfini beklemeyeceğiz. Kanunun bize vermiş olduğu yetkiye istinaden eski deprem yönetmeliğine göre yapılmış binaları eskisinden başlayarak, 2004'e kadar yapılan binaların hepsini yıkıyoruz. 'Vatandaş bize müracaat etsin, biz karotları aldıralım, yıktıralım' meselesine girmeyeceğiz. Karotları resen alacağız, resen yıkacağız ve ada bazında uygulama yaptırtacağız." değerlendirmesinde bulundu.





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