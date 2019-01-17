"KAMU ŞİRKETİ BİZE SPONSOR OLAMAZ"

"ARDA TURAN İÇİN ÜÇ SPONSOR VARDI"

Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, teknik direktör Abdullah Avcı'nın imza töreninde ünlü gazeteci Şansal Büyüka'nın yönelttiği flaş soruya çok uzun ve açık bir cevap verdi.Büyüka, "Siyasetin sizi şampiyon yapmak istediği gibi bir söylenti var. Ayrıca, Arda Turan'ın transferinin de İstanbul Halk Ekmek'in sponsorluğunda yapıldığı söyleniyor. Ne söylersiniz?" sorusunu sordu."Kulüpte asbaşkanlarla, hocalarla görüşürken 'Çok oluyoruz.' diyorum." diyerek sözlerine başlayan Gümüşdağ, "Asırlık çınarlarla yarışıyor olduğunuzda bunların konuşuluyor olması doğaldı. Herhalde, bizi konuşanların çoğu 5 yıl evveli veya başka şeyleri hayal ediyor. İstanbul Başakşehir Kulübü, 7 ortaklı bir anonim şirkettir. Bu şirketin yönetiminden 7 ortak sorumludur. Dolayısıyla biz zoru başarıyoruz. Bugün baktığınızda, bugüne kadar siyaset müdahale etseydi Rizespor veya İBB Spor Kulübü küme düşmezdi. Haksızlık ediyorlar." dedi.Göksel Gümüşdağ, "Herhangi bir kamu şirketinin bize sponsor olma olasılığı, sıfırın altında sıfır. Bunların hepsi Sayıştay'a tabii olan şirketler. Mümkün mü, değil. 2017/18 ve 2018/19 için gelir grafiği çıkardık. Bu grafikte şu yazıyor; "Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası gelirleri, 36.2. Bütçedeki gelir payı. Bizim bütçemizin yüzde 16'sı sponsorluk geliri." Şunu kaçırıyoruz bazen, bugün Türkiye'de yerli altyapıdan gelen oyuncunun satış rekoru Başakşehir'dedir. 15 milyon Euro, nakit. Enver Cenk Şahin, 100 bin TL' Zonguldak'tan aldık, 2.25 milyon Euro'ya Almanya'ya sattık. Badji, 200 bin Euro'ya aldık, 2.750 milyon Euro'ya sattık. 100 bin Euro'ya aldığımız Manuel Da Costa'yı Al Ittihad'a sattık. Birazcık vicdansızlık ediyorlar." yanıtını verdi.Arda Turan'ın Barcelona'dan kiralanmasıyla ilgili gelen sorusunu ise Başakşehir Başkanı, "Arda Turan konusunda, ülkenin önemli kanalları canlı yayın yaptı. Çin'in ünlü bir şirketi, sponsorluk olan Decovita ve Makro vardı. Bir de Medipol Sağlık Grubu vardı. İşi doğru yönetirseniz, yapabiliyorsunuz. Niye rahatsız oluyorsunuz?" sözleriyle cevapladı.