Büyüka: "Galatasaray kadrosu şampiyonluğa yetmez"

Şansal Büyüka, haftalık değerlendirmesinde Galatasaray ile ilgili sorular sordu.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Büyüka: 'Galatasaray kadrosu şampiyonluğa yetmez'
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09 Kasım 2021 10:57
Milliyet gazetesi yazarı Şansal Büyüka, haftalık değerlendirmesinde Galatasaray ile ilgili sorular sordu. Büyüka'nın yazısının tamamını Milliyet gazetesini satın alarak okuyabilirsiniz.

İşte Büyüka'nın köşesinden Galatasaray bölümü:

"Galatasaray hızlı oynamasını biliyor. Karagümrük maçında niye yürüyerek oynadı?

Galatasaray 70. dakikada yorulsa anlarım. Maçın 10. dakikasında yorgunluk olur mu?

Galatasaray her maçta bireysel hatadan gol ya da goller yemek zorunda mı?

Galatasaray bir iyi, bir kötü... Bu kadar istikrarsızlık olur mu?

Galatasaray'da Kerem, Diagne, Halil, Mustafa... Bu takımın birinci santrforu kim?

Galatasaray'da gençlik tamam, peki yeterli kalite var mı?

Galatasaray'ın transferde kadro mühendisliğini doğru yaptığı söylenebilir mi?

Galatasaray'ın bu kadrosunun şampiyonluk için yeterli olduğuna inanıyor musunuz?

Galatasaray'da kimse kendini kandırmasın. Bu kadro şampiyonluğa yetmez.

Niye?

TFF'ye bir soru: Galatasaray'ın, Lokomotiv Moskova maçını tam kapasite seyirci ile oynama isteği sadece UEFA'nın yetkisi dahilindeyse, o zaman Galatasaray'ın müracaatına TFF olarak niye "hayır" cevabı veriyorsunuz? Ardından "Bizim yetkimizde değil, UEFA bilir" diye niye açıklama yapıyorsunuz?

Hangi cevabınıza inanalım."




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