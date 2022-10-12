Büyüka: '8+3 için geç kaldınız, tren kaçtı'

Şansal Büyüka, TFF'nin 8+3 kuralına yapılan itirazları Milliyet gazetesindeki köşesinde değerlendirdi.



İşte Büyüka'nın satırları:



"TFF, 8+3 kuralının devam edeceğini 18 Haziran'da açıkladı. Transferin bitiş tarihi 8 Eylül... Buna rağmen kadro planlamasını doğru yapmıyorsunuz, 8+3'ü hesaba katmıyorsunuz. Eğer itiraz edecekseniz, o zaman edecektiniz



Sordum, soruşturdum, internet sitelerine baktım. Türkiye Futbol Federasyonu, 8+3 kuralının 2022-23 sezonunda devam edeceğini 18 Haziran 2022 tarihinde açıklamış. Yani transfer biterken falan değil... Transfer 17 Haziran'da başlamış TFF, bir gün sonra, 18 Haziran tarihinde 8+3 kuralının devam edeceğini açıklamış.



TFF'den zamanlama olarak kulüplere bir tuzak, bir faka bastırmak falan yok... Transferin bitiş tarihi de 8 Eylül... Dünya zaman var. Lig başladıktan sonra bile kadro planlaması yapmak konusunda epey zaman var.



Buna rağmen kadro planlamasını doğru yapmıyorsunuz, 8+3'ü hesaba katmıyorsunuz, sonra lig başlamış, karar açıklanmış, bu karar değişsin diye TFF'ye çeşitli kanallardan baskı yapıyorsunuz.



Ayrıca; Süper Lig'de oynayan kulüpler, sadece 3 yerli oyuncuyu ve alternatiflerini kadrolarında bulunduramıyorsa, burada yanlış kimde? TFF'de mi, kulüplerde mi?



Hadi hiçbir şey yapamadınız, çareniz yok. Altyapıdan A takımına monte edeceğiniz, gerekirse şans vereceğiniz 2-3 genciniz de yok mu? "Yok" diyorsanız, demek ki altyapılarınız da koca bir yalan, müthiş bir hayal kırıklığı...



TFF'yi çok eleştiriyoruz, çok vuruyoruz ama bu 8+3 kuralında bir günahı yok. Eğer itiraz edecekseniz, o zaman edecektiniz. Sustunuz, kabullendiniz, şimdi su kaynatıyorsunuz. Günaydın beyler... Geç kaldınız, tren kaçtı..."





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