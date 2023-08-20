Geçen sezonki şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri olan, özellikle son haftalarda attığı gollerle Galatasaray'ı sırtlayan Mauro Icardi, kaldığı yerden devam ediyor...
4 gün önceki Olimpija maçında fileleri havalandırıp, tribünlere yeniden 'merhaba' diyen Arjantinli süper star, dün de büyük maçların büyük golcüsü olduğunu tekrar gösterdi. İlk yarıda Kerem'in asistinde çok şık bir vuruşla ağları havalandıran Icardi, Rams Park'ta tribünleri coşturdu. Icardi'nin golünden sonra yine tribünler 'Aşkın olayım' şarkısıyla inlerken, tecrübeli forvet 90 artı 3. dakikada kendisiyle özdeşleşen şarkıyı yeniden çaldırdı! Bu kez kafayla muazzam bir vuruş yaptı.
11 MAÇTA 17 GOL
Geçen sezon Galatasaray'ın 3 büyük rakibiyle oynadığı 6 maçın 5'inde forma giyen Icardi, Fenerbahçe'ye 2 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı. Trabzonspor karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti. İcardi dün 6. derbisinde geleneğini sürdürdü ve derbilerdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Öte yandan Galatasaray'da ilk 11'de oynadığı son 10 maçta tam 15 golü bulunan Icardi, 11. karşılaşmada gol sayısını 17'ye yükseltti.
ASİST YİNE KEREM'DEN
Galatasaray'ın golünde yine aynı ikilinin imzası vardı: Icardi & Kerem... Geçen sezon ligdeki 11 asistinin 6'sını Arjantinli yıldıza yapan Kerem Aktürkoğlu, dün de Icardi'ye gol pasını veren isimdi. Ayrıca Galatasaray formasıyla ligde 100. maçına çıkıp, 'dalya' diyen yıldız futbolcu, bu süreçte 25 gol, 24 asistlik muazzam bir skor katkısı gösterdi.
4 gün önceki Olimpija maçında fileleri havalandırıp, tribünlere yeniden 'merhaba' diyen Arjantinli süper star, dün de büyük maçların büyük golcüsü olduğunu tekrar gösterdi. İlk yarıda Kerem'in asistinde çok şık bir vuruşla ağları havalandıran Icardi, Rams Park'ta tribünleri coşturdu. Icardi'nin golünden sonra yine tribünler 'Aşkın olayım' şarkısıyla inlerken, tecrübeli forvet 90 artı 3. dakikada kendisiyle özdeşleşen şarkıyı yeniden çaldırdı! Bu kez kafayla muazzam bir vuruş yaptı.
11 MAÇTA 17 GOL
Geçen sezon Galatasaray'ın 3 büyük rakibiyle oynadığı 6 maçın 5'inde forma giyen Icardi, Fenerbahçe'ye 2 maçta 2 gol atıp, 1 asist yaptı. Beşiktaş'a 2 maçta 3 gol attı. Trabzonspor karşılaşmasında ise 1 gol, 1 asistlik performans göstermişti. İcardi dün 6. derbisinde geleneğini sürdürdü ve derbilerdeki gol sayısını 8'e çıkardı. Öte yandan Galatasaray'da ilk 11'de oynadığı son 10 maçta tam 15 golü bulunan Icardi, 11. karşılaşmada gol sayısını 17'ye yükseltti.
ASİST YİNE KEREM'DEN
Galatasaray'ın golünde yine aynı ikilinin imzası vardı: Icardi & Kerem... Geçen sezon ligdeki 11 asistinin 6'sını Arjantinli yıldıza yapan Kerem Aktürkoğlu, dün de Icardi'ye gol pasını veren isimdi. Ayrıca Galatasaray formasıyla ligde 100. maçına çıkıp, 'dalya' diyen yıldız futbolcu, bu süreçte 25 gol, 24 asistlik muazzam bir skor katkısı gösterdi.