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Büyük maçların adamı; Nwakaeme

Bordo-mavililerin yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

Kaynak: Takvim
Büyük maçların adamı; Nwakaeme
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14 Şubat 2019 14:15
Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.

Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan Nijeryalı yıldız, Galatasaray ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.

29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı



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