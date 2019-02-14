Büyük maçların adamı; Nwakaeme

Trabzonspor'un yıldızı Anthony Nwakaeme, büyük maçlarda sergilediği futbolla ön plana çıkıyor.Bu sezon ligde 14 karşılaşmada 4 gol ve 3 asist yapan Nijeryalı yıldız, Galatasaray ile gerçekleşen 2 mücadelede rakip fileleri 2 kez havalandırırken, 2 de asist yaptı.29 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş deplasmanında ise kritik bir gol kaydetti. Nijeryalı oyuncu, Rizespor ağlarını da 1 kez havalandırmayı başardı