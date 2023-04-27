Büyük maçların adamı Mauro Icardi!

Sakatlığı nedeniyle Karagümrük maçında ikinci yarıda oyuna giren ve bir penaltı kaçıran Mauro Icardi, Beşiktaş karşısında ilk 11'de sahaya çıkacak. Arjantinli yıldızın derbi performansı ise Aslan'ın en önemli kozlarından olacak.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Büyük maçların adamı Mauro Icardi!
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27 Nisan 2023 12:04
Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında gol yollarında en çok güvendiği isim kuşkusuz Mauro Icardi...

Son Karagümrük karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle ancak ikinci yarıda şans bulabilen Arjantinli yıldız, bu kez sahada etkisiz kalırken, kaçırdığı penaltıyla da Sarı-Kırmızılılar'da üzüntü yarattı. Ancak 30 yaşındaki santrfor sakatlığını atlattı ve derbi öncesi idmanların tamamında takımla birlikte çalışıyor.

Fiziksel açığını yavaş yavaş kapatan Icardi'nin derbi performansı da göz kamaştıran cinsten. Icardi bu sezon hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'a karşı 1'er kez forma giydi ve hepsine de gol atmayı başardı.

Lig, rakip fark etmiyor

İlk yarıdaki Beşiktaş mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan Icardi, Vodafone'daki rövanş öncesi de çok iddialı.

Yıldız futbolcunun 2 kez gol kralı olduğu Serie A'daki büyük maç karnesi de, Türkiye'deki beklentinin boşa olmadığını gösteriyor. Tecrübeli forvetin Inter formasıyla Juventus'a karşı 14 maçta 8 golü var.

Roma'ya 6, Milan'a da 5 gol atan Icardi, daha az forma giyebildiği PSG'nin de nispeten büyük maçlarını boş geçmeden tamamlamayı başardı.

ICARDI'NİN DERBİ RAKAMLARI

Süper Lig derbilerinde: 3 maç, 5 gol ve 1 asist

Serie A derbilerinde: 39 maç, 19 gol ve 3 asist

Ligue 1 derbilerinde: 9 maç, 5 gol

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