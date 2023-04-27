Büyük maçların adamı Mauro Icardi!

Galatasaray'ın Beşiktaş deplasmanında gol yollarında en çok güvendiği isim kuşkusuz Mauro Icardi...



Son Karagümrük karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle ancak ikinci yarıda şans bulabilen Arjantinli yıldız, bu kez sahada etkisiz kalırken, kaçırdığı penaltıyla da Sarı-Kırmızılılar'da üzüntü yarattı. Ancak 30 yaşındaki santrfor sakatlığını atlattı ve derbi öncesi idmanların tamamında takımla birlikte çalışıyor.



Fiziksel açığını yavaş yavaş kapatan Icardi'nin derbi performansı da göz kamaştıran cinsten. Icardi bu sezon hem Beşiktaş hem Fenerbahçe hem de Trabzonspor'a karşı 1'er kez forma giydi ve hepsine de gol atmayı başardı.



Lig, rakip fark etmiyor



İlk yarıdaki Beşiktaş mücadelesinde 2 kez fileleri sarsan Icardi, Vodafone'daki rövanş öncesi de çok iddialı.



Yıldız futbolcunun 2 kez gol kralı olduğu Serie A'daki büyük maç karnesi de, Türkiye'deki beklentinin boşa olmadığını gösteriyor. Tecrübeli forvetin Inter formasıyla Juventus'a karşı 14 maçta 8 golü var.



Roma'ya 6, Milan'a da 5 gol atan Icardi, daha az forma giyebildiği PSG'nin de nispeten büyük maçlarını boş geçmeden tamamlamayı başardı.



ICARDI'NİN DERBİ RAKAMLARI



Süper Lig derbilerinde: 3 maç, 5 gol ve 1 asist



Serie A derbilerinde: 39 maç, 19 gol ve 3 asist



Ligue 1 derbilerinde: 9 maç, 5 gol





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