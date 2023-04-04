Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray!

Galatasaray'ın liderliğinde, ilk 6'da yer alan takımlarla yaptığı karşılaşmalardaki başarısı büyük rol oynadı. Sarı kırmızılılar, Fenerbahçe, Beşiktaş, Adana Demir, Trabzon ve Başakşehir ile oynadığı 7 maçta 17 puan topladı. En yakın rakibi Fenerbahçe 7 karşılaşmada 8 puan alabilirken, Beşiktaş 6 maçta 11 puan kazanıp daha başarılı bir grafik sergiledi.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray!
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04 Nisan 2023 13:29
Ligde bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 63 puanlı Galatasaray'ın bu farkı yakalamasında, ilk 6 sırada yer alan takımlarla oynadığı maçlardaki başarısı büyük rol oynadı. Sarı kırmızılı ekip, ilk 6'da bulunan ekiplerle oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Zirve yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmalarda 4 puan kaybeden Galatasaray, rakip filelere 16 gol atarken, kendi kalesinde sadece 2 gol gördü.

FENERBAHÇE AĞIR YARA ALDI

Galatasaray'ın en yakın rakibi FENERBAHÇE, ilk 6'da yer alan takımlarla yaptığı maçlarda ağır hasar aldı. Tıpkı Galatasaray gibi 7 karşılaşma oynayan sarı lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu. 8 puan alabildiği bu maçlarda 13 puan kaybeden Fenerbahçe, 8 gol attı ve kalesinde 12 gole mani olamadı. 52 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş ise ilk 6'daki ekiplerle oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan alıp 7 puan kaybeden Kartal, 9 gol atıp 5 gol yedi.

İLK 6 SIRADAKİ TAKIMLAR KARŞISINDA NE YAPTILAR?



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