Büyük maçlarda en başarılı takım Galatasaray!

Ligde bir maç fazlasıyla Fenerbahçe'nin 9 puan önünde liderlik koltuğunda oturan 63 puanlı Galatasaray'ın bu farkı yakalamasında, ilk 6 sırada yer alan takımlarla oynadığı maçlardaki başarısı büyük rol oynadı. Sarı kırmızılı ekip, ilk 6'da bulunan ekiplerle oynadığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek 17 puan topladı. Zirve yarışında kritik öneme sahip bu karşılaşmalarda 4 puan kaybeden Galatasaray, rakip filelere 16 gol atarken, kendi kalesinde sadece 2 gol gördü.Galatasaray'ın en yakın rakibi FENERBAHÇE, ilk 6'da yer alan takımlarla yaptığı maçlarda ağır hasar aldı. Tıpkı Galatasaray gibi 7 karşılaşma oynayan sarı lacivertli takım, 2 galibiyet, 2 beraberlik alırken 3 kez mağlup oldu. 8 puan alabildiği bu maçlarda 13 puan kaybeden Fenerbahçe, 8 gol attı ve kalesinde 12 gole mani olamadı. 52 puanla 3. sırada bulunan Beşiktaş ise ilk 6'daki ekiplerle oynadığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 11 puan alıp 7 puan kaybeden Kartal, 9 gol atıp 5 gol yedi.