Galatasaray , Süper Lig'in 18. haftasında dev derbide Fenerbahçe 'nin konuğu oldu. Sarı-Kırmızılılar, mücadeleden 3-0'lık skorla galip ayrılarak zirvedeki yerini sağlamlaştırdı.Okan Buruk yönetiminde Beşiktaş 'ı deviren, Başakşehir'e 7 atan Galatasaray; Fenerbahçe'yi de Kadıköy'de 3 farkla yıktı. Başarılı hoca, puan cetvelindeki en yakın 6 rakibine de yenilmezken bu maçlardan 14 puan çıkardı; özellikle derbi performansıyla alkış aldı.Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe zaferinin tartışmasız kahramanıydı. Hem çıkardığı 11 hem de yaptığı hamlelerle Jorge Jesus'u mat eden genç hoca, büyük maç karnesiyle tam not aldı. 4. haftada deplasmanda Trabzonspor'u elinden kaçıran Aslan, Beşiktaş'ı Aslantepe'de 2-0'lık skorla yendi. Zirve mücadelesi veren takipçisi Başakşehir'e ise tam 7 gol attı. Cim Bom son olarak Kadıköy'de Fenerbahçe'ye acımadı. 3-0 gibi net bir skorla Sarı-Lacivertlileri dağıtan Galatasaray, puan cetvelindeki en yakın 6 rakibine bu sezon yenilmedi. 4. sıradaki Adana Demir'le berabere kalan Aslan, Konyaspor'u 2-1'lik sonuçla dize getirmişti.Fenerbahçe'nin arkada verdiği boşlukları hesaba katarak Gomis'in yerine forvette Barış Alper'i oynatan Okan hoca, Kerem'i yeniden 11'e aldı. Orta sahada görevlendirdiği Oliveira gol atarken, ikinci yarıda maça dahil ettiği Icardi de 1 gol, 1 asistlik performansıyla fark yarattı. Yaptığı tüm hamlelerin karşılığını alan Okan Buruk, büyük alkış topladı.Başakşehir ile daha önce Süper Lig şampiyonluğu yaşayan, Akhisar'la da Türkiye Kupası'nı kaldıran Okan Buruk, kariyerinin en uzun galibiyet serisine Galatasaray'da ulaştı.Cim Bom, ligde tam 7 haftadır kazanıyor. Zorlu fikstürden 21 puan çıkartan Sarı-Kırmızılılar, zirvenin keyfini çıkarıyor. Türkiye Kupası maçları da dahil edildiğinde, Okan Buruk'un Galatasaray'ı son 9 resmi karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.