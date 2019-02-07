Büyük iddia: "Lakers ve Celtics'in gizli Davis savaşı"

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Sporting News'ta yer alan bir haber, NBA kulislerinde Anthony Davis takas görüşmeleri üzerinden Boston Celtics ve Los Angeles Lakers arasında gizli bir mücadelenin olduğu belirtildi.Habere göre; LeBron James'in de menajeri olan Rich Paul, bir diğer temsil ettiği oyuncu olan Anthony Davis'i LA Lakers'a göndermek istiyordu. Boston Celtics Genel Menajeri Danny Ainge, Pelicans ile görüşerek daha iyi bir teklif yapacağını ancak bunu 'Rose Kuralı' gereği yazın yapabileceğini iletti. Bunun üzerine Lakers idarecilerinin, Kyrie Irving'in Celtics'te kalmak istemeyeceği yönünde haberler çıkarttığı belirtildi.Kyrie Irving'in New York Knicks'e gideceği haberleri çıkması sonrası Celtics'in New York'taki maçı sonrası, "Sözleşmeni uzatacak mısın?" sorusu üzerine Kyrie, "1 Temmuz'da sorun. Kimseye borcum yok." cevabını verdi ve iddialar alevlendi.Boston Celtics Genel Menajeri Danny Ainge, "Kyrie Irving ile iletişimimiz devam ediyor. Sürekli konuşuyoruz. Aramızda bir nişan var ve 1 Temmuz'da evliliğe dönüşecek." ifadelerini kullandı, alevlenen iddialar bir anda söndü. Celtics cephesinin, tüm bu haberler ve söylentilerin arkasında LeBron James'in menajeri Rich Paul'un olduğuna inandığı belirtildi.Sporting News'in Celtics cephesinden aldığı demeçe göre, Rich Paul'ün yaptığı, "Çok ucuz ve bel altı."ydı.