Büyük iddia: "Kevin Durant, Knicks'i düşünüyor!"

İLGİLİ VİDEO

Kevin Durant'in sezon sonunda Golden State Warriors ile kontratının bitmesinin ardından New York Knicks'e gitmesinin 'ciddi' bir olasılık olduğu öne sürüldü.Yahoo Sports NBA muhabiri Chris Haynes, Fox Sports 1'de katıldığı programda, "New York Knicks, Kevin Durant'i körfez bölgesinden çıkarıp kadrosuna katabilir. Kevin Durant'in büyük iş ortağı Rich Kleiman'ın merkez ofisi New York'ta ve büyük bir New York Knicks fanı. Kevin Durant'in basketbol dışındaki işlerinin merkezi de New York." iddiasında bulundu.Transfere başka açıdan bakan Haynes, "Kevin Durant'in dedesi de büyük bir Knicks taraftarı. Tıpkı LeBron James'in Los Angeles Lakers'a gitmesi gibi. Kültür, yapı, tarih gibi şeyler. Kevin Durant'in New York Knicks'i ciddi şekilde düşündüğünü de biliyorum." dedi.2016 yazında serbest kalan Kevin Durant, New York Knicks'in sözleşme görüşmesi için çağrısına negatif yanıt vermişti.