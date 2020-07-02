Büyük gün geldi! Total War Saga: Troy ücretsiz

Bu sene verdiği ücretsiz oyunlarla rakibi Steam'le kıyasıya mücadeleye girişen Epic Games Store, bir başka ücretsiz oyunla karşımıza çıktı. Bir süredir tanıtımı yapılan ve sadece 24 saatliğine ücretsiz olacak olan Total War Saga: Troy mağazada yerini aldı. Strateji severler için ayrı yeri olan Total War serisinin yeni oyunu, bizleri Antik Yunan'ın büyülü atmosferine götürecek.



Total War Saga: Troy bir günlüğüne ücretsiz



Verdiği GTA 5 , Civilization VI, Borderlands gibi oyunlarla büyük sükse yapan Epic Games Store, Türkiye saati ile 16.00'da başlattığı etkinlik sayesinde sadece kendi platformuna özel olmak koşuluyla Total War Saga: Troy'u ücretsiz olarak oyun severlere sunacak. 24 saat sürecek kampanyanın ardından oyun, SEGA'yla yapılan anlaşmaya göre 12 ay boyunca sadece Epic Games Store'da yer alacak. Steam platformunda ise 2021 yılında yer alacak.



Türkçe arayüz ve altyazı ile gelecek oyun, Homeros'un İlyada destanında geçen Truva Savaşı'nı dönemini konu alıyor. Genç Truva prensi Paris'in Helen'i Sparta'daki sarayından kaçırması üzerine kocası Menalaos ve Kardeşi Miken Kralı Agamemnon'un Truva'ya açtığı savaşı deneyimlerken, çağın dönüm noktası olan olayları şahit olabileceksiniz.



215 Türk Lirası değerindeki oyuna bu bağlantı aracılığıyla ulaşabilirsiniz. Oyunu kütüphanenize eklemek içinse önce bir Epic Games Store hesabı açmanız gerekecek. Daha sonra oyunu mağazada bulup yükle butonuna tıklamanız gerekecek. Devamında ise gelecek ekrandan sipariş ver seçeneğine tıklamanız halinde oyun sonsuza kadar hesabınızda ücretsiz olarak yerini almış olacak. Ancak oyuna sahip olmak ve indirmek isteyen birçok kişi olduğunu ve ilk başlarda yoğun trafikten dolayı indirme hızında azalma olabileceğini unutmamak gerek.



Orta seviye bilgisayarlarda oynamanın mümkün olacağı oyunun Sega ve Creative Assembly tarafından belirtilen önerilen sistem gereksinimleri ise şöyle;



Intel i5-6600 ya da Ryzen 5 2600x işlemci,



8 GB RAM,



NVIDIA GTX 970 veya AMD Radeon R9 270X 2 GB ekran kartı,



28 GB boş alan.



Bu arada oyunun çıkmasından kısa bir süre sonra bizleri bir eklenti paketi de bekliyor olacak. Amazon savaşçılarını oynanabilir hale getiren paket Eylül 2020'de mağazada aktif olacak. Ancak paketin ücretsiz olup olmayacağı henüz bilinmiyor.



Kaynak: shiftdelete



