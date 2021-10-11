Büyük finalin tartışması! Ofsayt mı, değil mi?

UEFA Uluslar Ligi finalinde Mbappe'nin attğı Fransa'ya kupayı getiren goldeki ofsayt itirazları maç sonuna damga vurdu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Büyük finalin tartışması! Ofsayt mı, değil mi?
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11 Ekim 2021 00:39
UEFA Uluslar Ligi finalinde yaşanan bir pozisyon ve ardından gelen gol büyük tartışma konusu oldu.

Mücadelenin 80. dakikasında Kylian Mbappe'nin attığı gol öncesinde atılan pas büyük tartışma konusu oldu. İspanyol futbolcular Mbappe'nin Theo Hernandez'den gelen topa hareketlenirken ofsaytta olduğuna yönelik itirazlarda bulundu. VAR incelemesinin ardından ise gol geçerli sayıldı.

 

Karşılaşma sonrası pozisyonun kahramanlarından İspanyol stoper Eric Garcia yaptığı açıklamada, "Golde Mbappe apaçık ofsayttı. Hakeme sordum, bana topla oynamaya çalıştığım için ofsaytı bozduğumu söyledi. Kenara çekilip Mbappe'nin geçmesini mi izleseydim? Tuhaf ama kurallar böyle diyor" diye konuştu.

İspanya kaptanı Busquets ise yaptığı açıklamada, "Pozisyonun neden ofsayt olduğunu hakeme sordum, Eric Garcia'nın topa doğru hamle yapması nedeniyle ofsayt kararı verilmediğini söyledi. Hiç mantıklı değil" sözlerini kullandı.


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