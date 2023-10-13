Büyük Filistin Yürüyüşü ne zaman, nerede, saat kaçta 2023?

100 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelmesiyle oluşan Milli İrade Platformu, Gazze'deki savaşa karşı yarın bir yürüyüş düzenleyecek.: 14 Ekim 2023, Cumartesi: 17.00-19.00: Beyazıt Meydanı, Ayasofya Meydanıİsrail ordusu gece, BM'ye acil bildirimde bulundu. Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin 24 saatte güneye kaydırılmasını istedi.Açıklamayı Birleşmiş Milletler Sözcüsü yaptı. Buna göre, İsrail ordusu Gazze'deki 1 milyon 100 bin Filistinlinin güneye kaydırılması gerektiğini iletti. Birleşmiş Milletler ise böyle bir hareketin yıkıcı sonuçları olacağı yönünde uyarı yaptı. İsrail ordusundan, sivillerin güneye kaydırılması talebinin iptal edilmesi istendi. İsrail ordusu bu talebin, BM personeli için de geçerli olduğunu kaydetti.İsrail ordusunun gece boyunca Gazze Şeridi'nin batısındaki Eş-Şati Mülteci Kampı ve kuzeydeki Cibaliya bölgelerini bombalaması sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu belirtildi. İsrail savaş uçaklarının kentin tüm bölgelerinde evleri gece boyunca bombaladı.İsrail-Gazze hattında altıncı gün de çatışmalar ve bombardımanla geçti. Özellikle İsrail, Gazze'ye yönelik saldırılarını artırmış durumda. Bölgede elektrikler de tamamen kesildi. Gazze Şeridi'ndeki tek elektrik santrali yakıt yetersizliği nedeniyle hizmet dışı kaldı. 2 milyonu aşkın nüfuslu bölgede elektrik yok.