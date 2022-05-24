Büyük dalga sörfünde dünya rekorunun yeni sahibi Sebastian Steudtner

Alman sporcu Sebastian Steudtner'in 2020 ylında büyük dalga sörfü branşında kırdığı dünya rekoru onaylandı.

Haber; AA, Fotoğraf; EPA
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Büyük dalga sörfünde dünya rekorunun yeni sahibi Sebastian Steudtner
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24 Mayıs 2022 23:13
Büyük dalga sörfü branşında 2020 yılında Alman sporcu Sebastian Steudtner'ın kırdığı dünya rekoru, resmi olarak onaylandı.

Dünya Sörf Ligi'nden (WSL) yapılan açıklamaya göre, Steudtner, 29 Ekim 2020 tarihinde Portekiz'in Nazare bölgesindeki Kuzey Plajında 26.21 metre büyüklüğündeki devasa dalga üzerinde 30 saniyenin üzerinde sörf yaparak rekor kırdı.

Steudtner'in rekoru, araya pandemi girmesi nedeniyle bir buçuk yılı aşkın bir sürenin ardından yapılan ölçümlerle resmi olarak onaylandı ve Alman sporcu adını Guinness Rekorlar Kitabı'na yazdırdı.

Portekiz'de düzenlenen törenle ödülünü alan Sebastian Steudtner, "O suda inanılmaz seviyede bir enerji hissettim. Benim için unutulmaz bir dalga oldu." değerlendirmesinde bulundu. Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) de bugüne kadar ölçebildiği en yüksek dalga boyutunun bu olduğunu onaylamıştı.

Kariyerinde bu branşta daha önce iki ödüle daha layık görülen Steudtner'in öncesindeki rekor, 2017 yılında 24.38 metreyle Brezilyalı Rodrigo Koxa'ya aitti.

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