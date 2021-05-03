Büyük çöküş: 3 senede Avrupa'dan 2. Lig'e!

3 sene önce Süper Lig'de mücadele ederken hem Türkiye Kupası'nın hem de Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, yaşadığı büyük irtifa kaybı nedeniyle kendisini kısa sürede 2. Lig'de buluverdi.



Süper Lig'de 7 yıl aralıksız mücadele eden Ege temsilcisi, Rodallega, Seleznyov, Niasse ve Gekas gibi yıldızlarının yer aldığı kadrosuyla rakiplerinin korkulu rüyası haline gelmişken ve Avrupa Kupaları'nda güçlü rakiplere karşı mücadele etmişken öncelikle 2019 yılında Süper Lig'e veda etti.



Akigo, bu sezonun sona ermesine bir hafta kala 1. Lig'e de el salladı. Bu sezonun ilk yarısında kadrosundaki futbolcuları mali sıkıntı nedeniyle kaybeden Akigo'da devre arası alınan 8'i yabancı 27 futbolcu takımı kurtarmaya yetmedi.



UMUTLARINI TÜKETTİ



Giresun'a deplasmanda 3-0 yenilerek 33 maçta 29 puanda kalan Akigo, son hafta öncesi kurtuluş umutlarını kaybedip 11 yıl sonra 2'nci Lig'e geriledi. Akhisar en son 2009-2010 sezonunda 2'nci Lig'de yer almıştı. Sezon boyunca yönetimsel krizlerle boğuşan Akhisarspor'da takımın küme düşmesinin ardından kulüpteki 9 yabancı oyuncu serbest kalıp ayrılacak.



