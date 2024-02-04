Büyük buluşma gerçekleşiyor: Mbappe-Real Madrid

Paris Saint-Germain'in Fransız yıldızı Kylian Mbappe, geleceğine dair büyük bir karar aldı.



ESPN'in haberine göre; Fransız yıldız, sezon sonunda Paris Saint-Germain'den ayrılma kararı aldı.



Haberde Mbappe'nin kendisine talip olan Real Madrid'e transfer olacağı belirtilirken, Fransız yıldızın kısa süre içinde ayrılık kararını açıklayacağı yazıldı.



2 yıl önce sözleşmesi sona ermişken Real Madrid ile anlaşmaya varan Kylian Mbappe, sonradan kararını değiştirmiş ve PSG ile yeni sözleşme imzalamıştı.



PSG HALEFİNİ BELİRLEDİ



Öte yandan Kylian Mbappe'nin ayrılma ihtimali için şimdiden hazırlıklara başlayan Paris Saint-Germain'in, Milan forması giyen Rafael Leao'yu gündemine aldığı çeşitli kaynaklarda yer aldı.



BONSERVİS ÖDENMEYECEK



PSG'den ayrılma kararı alan 25 yaşındaki forvetin, Fransız ekibi ile olan sözleşmesi sona erecek. Real Madrid, sözleşmesi sona eren Mbappe için PSG'ye bonservis bedeli ödemeyecek.



Bu sezon PSG formasıyla 28 maça çıkan Kylian Mbappe, bu maçlarda 29 gol 7 asist kaydetti.



