Büyük Britanyalı sprinterin testi pozitif çıktı

Büyük Britanyalı sprinter Ujah, doping nedeniyle geçici men cezası aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Büyük Britanyalı sprinterin testi pozitif çıktı
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12 Ağustos 2021 22:11
Büyük Britanyalı sprinter Chijindu Ujah'ın doping testi pozitif çıktı.

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda gümüş madalya kazanan erkekler 4x100 metre takımı sporcularından 27 yaşındaki Ujah'ın testinde yasaklı Ostarine ve S-23 maddelerine rastlandı.

Atletizmde Dürüstlük Birimi (AIU), Ujah'ın geçici olarak men cezası aldığını açıkladı.

Ujah'ın dışında Faslı atlet Sadık Mikhou, Gürcü gülleci Benik Abramyan ve Kenyalı sprinter Mark Otieno Odhiambo, testleri pozitif çıktığı için geçici olarak men cezası aldı.

 


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