Büyük Britanyalı Adam Peaty altını kaptı

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nın üçüncü gününde yüzmede erkekler 100 metre kurbağalama finalinde Büyük Britanyalı olimpiyat ve dünya rekortmeni yüzücü Adam Peaty altın madalyaya uzandı.



Tokyo Su Sporları Merkezi'nde düzenlenen yarışlarda Peaty, 57.37'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı. Peaty, 100 metre kurbağalamada olimpiyat rekoru kırarak altın madalya aldığı Rio 2016'dan sonra Tokyo 2020'de de kürsünün ilk basamağına çıkan ilk isim oldu.



İkinciliği 58.00'lik derecesiyle Hollandalı Arno Kamminga alırken üçüncü sırada 58.33 ile İtalyan Nicolo Martinenghi geldi.



