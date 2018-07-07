Büyük Britanya'da pole pozisyonu Hamilton'ın

nda sezonun 10. yarışı'sine Mercedes pilotuilk sıradan başlayacak.İngiltere'nin Northamptonshire bölgesindeki 5 bin 891 metrelik Silverstone Pisti'nde 52 tur üzerinden gerçekleştirilecek yarışın sıralama turlarında, Büyük Britanyalı Hamilton, 1.25.892'lik zamanlamasıyla pole pozisyonunun sahibi oldu.33 yaşındaki Hamilton, Mercedes takımındaki kariyerinde 50. kez pole pozisyonu kazandı.Ferrari pilotlarından Sebastian Vettel 1.25.936'lık derecesiyle ikinci, takım arkadaşı Kimi Raikkonen ise 1.25.990 ile en iyi üçüncü zamana imza attı.Avustralya, Bahreyn ve Kanada'da koşulan yarışlarda Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Azerbaycan, İspanya ve Fransa'da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Çin ve Monaco'da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı sürücüsü Daniel Ricciardo, Avusturya'da ise Ricciardo'nun takım arkadaşı Hollandalı Max Verstappen podyumun zirvesine çıkmıştı.Büyük Britanya Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.