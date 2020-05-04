Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu ertelendi!

İngiltere'de 8-13 Haziran'da yapılması planlanan Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.
Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ertelenen Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl planlandığı gibi Bicester'da 2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.
Turun, 7-12 Haziran'da yapılabilmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) başvurulduğu aktarıldı.
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Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ertelenen Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl planlandığı gibi Bicester'da 2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.
Turun, 7-12 Haziran'da yapılabilmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) başvurulduğu aktarıldı.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın