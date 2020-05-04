Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu ertelendi!

Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu, koronavirüs salgını nedeniyle başka bir tarihe ertelendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu ertelendi!
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04 Mayıs 2020 15:30
İngiltere'de 8-13 Haziran'da yapılması planlanan Büyük Britanya Kadınlar Bisiklet Turu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ertelendi.

Organizasyonun internet sitesinde yapılan açıklamada, ertelenen Kadınlar Bisiklet Turu'nun bu yıl planlandığı gibi Bicester'da 2021 yılının Haziran ayında gerçekleştirileceği duyuruldu.

Turun, 7-12 Haziran'da yapılabilmesi için Uluslararası Bisiklet Birliğine (UCI) başvurulduğu aktarıldı.

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