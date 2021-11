Büyük bekleyiş sona erdi: FM 2022 çıktı

HER KARAR ÖNEMLİDİR

Kulübünüzün kaderinin sizin elinizde olduğu canlı, nefes alan futbol dünyasında kendinizi gerçek bir menajerin yerine koyun....Daha fazla heyecan, derinlik ve kontrol ile dinamik, gerçekçi deneyimler sunmak için gerçek dünya içgörüleri ve yeni oyun mekanikleri bir araya geliyor; FM 2022!Menajerlik tarzınızı oluşturmaktan 2500'den fazla kulüp arasından hangisinin başına geçeceğinize karar vermeye kadar bütün büyük kararlar size ait. Yönetim kurulunun hedeflerine mi odaklanacaksınız yoksa onları daha büyük şeyler başarmak için sizi desteklemeye mi zorlayacaksınız? Medya her hareketinizi didik didik incelerken işinizin ne kadarını yalnız yapacak ne kadarını teknik heyetinize atayacaksınız? Taraftarlar sizi yakından izliyor olacak...Bir oyun tarzını uygulamak diziliş seçip takımınıza motivasyon konuşması yapmaktan daha fazlasını gerektirir. Bir futbol markası geliştirmek taktik panosunda başlar. Futbol vizyonunuzu desteklemek için antrenmanlarda oyuncularınızı taktiklere göre çalıştırmanız gerekir. Gerçekleştirmelerini istediğiniz rol ve maçın tüm aşamalarında bir takım olarak en iyi nasıl çalışabileceklerine dair net talimatlar vererek oyuncularınızı hızlıca hazırlayın.Kupa alma görevinizin başarısı takımınızdaki yeteneklere bağlı. Sizi sezonlar boyunca zafere taşıyacak geleceğin süperstarlarını alarak hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için gözlemcilerinizle çalışın. Kendini kanıtlamış yıldızlarınızdan en iyi şekilde faydalanırken umut vaat eden gençleri potansiyellerini ortaya çıkarmaları için destekleyin. Kim vizyonunuzu hayata geçirmenize yardımcı olacak ve kimlerin yeni bir kulüp bulması gerekecek?Yeni bir animasyon motoru, maç gününü daha önce deneyimlemediğiniz şekilde deneyimlemenizi sağlar. Pres sistemindeki kapsamlı değişiklikler yeni gerçekçilik seviyeleri ve daha akıllı karar verme özelliği sağlarken zengin yapay zeka iyileştirmeleri oyunun çeşitli bölümlerinin özgünlüğünün iyileştirilmesini destekler.Diğer eklemeler de gerçekçiliği üst düzeylere taşır. Profesyonel oyun ve yaşayan, canlı oyun dünyası arasındaki çizgileri bulanıklaştırmaya devam eden bir simülasyon deneyimi oluşturmak için gerçek dünya içgörülerinden faydalanır.Yeni animasyon motoru, çok daha gerçekçi top sürme ve oyuncu hareketleriyle Maç Gününü iyileştirir. Yepyeni bir pres yapma sistemi, yeni bir zeka seviyesi katarak daha akıllı karar verme ve gerçekçiliğe olanak tanır. Yeni Açık Stoper rolü, en yeni taktiksel yeniliği oyuna getirerek defansı hücuma çevirmenize olanak tanır.Yepyeni Veri Merkezinde, profesyonel oyunda en büyük ve en iyi kulüplerin kullandıklarıyla aynı analiz ve raporlama yöntemleri ile avantajlarınızı keşfedin. Performanslarınızı anlamanıza ve oyuncu seçimi ile geliştirme konusunda daha akıllı kararlar vermenize yardımcı olacak istatistik ve içgörülerle dolu kendi özel panonuzu oluşturun.Yeni, gerçekçi teknik heyet toplantıları, teknik heyetinize her zamankinden daha fazla güvenmenizi sağlar. Profesyonel oyundaki menajerlerden alınmış gerçek içgörülere dayanan bu yeni bileşen, projenizi ve oyuncularınızı yükseklere taşıyacak gelişmiş bir organizasyonel destek seviyesi sağlar.Futbol takvimindeki en dramatik fikstürlerden birinin inişlerini ve çıkışlarını yaşayın. Yeniden tasarlanmış deneyim dinamiği değiştirir ve transfer dönemi heyecanının doruk noktasındaki beklenmedik anları yaşatır. Buna oyuncu değerlerinin yeniden belirlenmesi ve çeşitli yeni gözlemleme iyileştirmeleri de katkı sağlar.Gözlemcilik ve oyuncularla sözleşme imzalamak, Football Manager'ın en eğlenceli taraflarından biridir. Takımınızın kaderini değiştirebilecek bir genç yeteneği keşfetmek ya da dünyaca ünlü bir yıldızla sonunda anlaşmaya varmak gibi transfer piyasasında ustalaşmanın verdiğine benzer çok az duygu vardır.FM22'de, transfer ve gözlemcilik sistemlerinde yapılan ve piyasa faaliyetlerini daha gerçekçi hale getiren bir dizi geliştirme sunuyoruz. Transfer Son Gününde son dakika fırsatlarını yakalamaya çalışırken neler yaşayabileceğinizi zaten biliyorsunuz. Ama işlerini erkenden halletmeyi seven bir menajerseniz sizi de çokça meşgul edecek şeyler var.FM22'nin transfer piyasası artık her zamankinden daha gerçekçi, istediğiniz anlaşmayı yapmanızı sağlamanın daha fazla yolu var ve sizi zirveye taşımaya yardım edebilecek oyunculara odaklanmanızı kolaylaştırmak için gözlemci raporlarında sunulan bilgileri iyileştirdik.Gelin bu özelliklere daha ayrıntılı bakalım25 yılı aşkın bir süredir futbol menajerliği simülasyonları oluşturuyoruz ve bu süre boyunca bir oyuncunun oyun içindeki transfer değerini göstermek için gelişigüzel tek bir rakam kullandık. Ancak son yıllarda, modern piyasadaki şişirilmiş bonservis bedellerine karşı oyuncu değerlerinin dengelenmesinin giderek zorlaştığını gördük. Bu durum, önceki FM oyunlarında transfer görüşmeleri sırasında kulüplerin genellikle bir oyuncunun algılanan değerine kıyasla çok büyük bir ücret talep etmesine neden oluyordu.FM22'de, oyuncu değerlerinin yenilendiğini ve artık transfer değeri aralığıyla gösterilerek oyuncunun asıl değerini daha gerçekçi bir şekilde yansıttığını göreceksiniz. Bu aralık, gözlemcilikle veya "Oyuncunun İlgilenip İlgilenmediğini Temsilciye Sorun" seçeneğiyle oyuncunun temsilcisine ulaşarak oyuncu hakkında bilgi edindikçe daralacak. Temsilciler ayrıca, oyuncuyu satan kulübün hangi ücreti kabul edebileceği konusunda daha fazla fikir sahibi olabilir ve size erkenden bir ücret üzerinde anlaşarak rakiplerinize karşı avantaj sağlama şansı verebilir.Oyuncuyu satan kulüp de oyuncu için görüşme yaparken bu değerleri hesaba katacaktır ve bir oyuncu için büyük ölçüde şişirilmiş bir ücret talep etme olasılığı çok daha düşüktür. Kulüpler, henüz bir birinci lig takımına girerek üst düzey görünüm kazanmamış oyuncular için yapılan transfer görüşmelerinde oyuncunun potansiyellerini gerçekleştirip gerçekleştiremeyeceği konusunda çok fazla belirsizlik olduğu için özellikle genç oyuncular söz konusunda daha esnektir.Oyuncu değerleri transfer dönemleri süresince de dalgalanabilir. Örneğin bir transfer döneminin sonuna yaklaştığınızda, kulüplerin kadroyu boşaltma konusunda daha ümitsiz olduğunu ve teklif edilen oyuncuların değerinin düştüğünü görebilirsiniz. Başka bir örnek, fazla oynatılma süresi olmayan yüksek kazançlı oyuncuların da değerinin düşmesidir.Bir oyuncuyu başka bir kulüp tarafından yapılan görünüşte daha düşük bir bonservis bedeli veya sözleşme teklifine karşı kaybederseniz, oyuncunun o kulübü neden seçtiğiyle ilgili daha fazla ayrıntıyı haberde göreceksiniz.Temsilciler FM21'de daha büyük bir rol üstlenmiş ve "Oyuncunun İlgilenip İlgilenmediğini Temsilciye Sorun" özelliği, transfer görüşmelerine başlamadan önce kulübün ve oyuncunun ne talep edeceği konusunda daha iyi bir fikir edinmenizi sağlamıştı. FM22'de, temsilcilerin rolünü genişleterek onlarla daha yüksek düzeyde etkileşim kurmanızı sağladık.Artık uzaktan sohbet olarak gerçekleşen "Oyuncunun İlgilenip İlgilenmediğini Temsilciye Sorun" özelliğini yeniledik. Menajerlerin temsilcilerle gerçek dünyadaki bire bir etkileşimlerini taklit eden yeni özellik hem daha gerçekçi hem de bir oyuncunun kulübünüze katılma konusundaki talepleri ve yaklaşımı hakkında daha fazla fikir edinmenize olanak tanıyor. Ayrıca, bir oyuncu kulübünüze katılmaya sıcak bakmıyorsa temsilciyi ikna ederek oyuncunun fikrini değiştirmeye çalıştırma seçeneğine de sahip olacaksınız.Oyuncunun temsilcisiyle beklenen maaş talebini ve vaatleri görüştükten sonra bir teklif yapmayı planlayıp planlamadığınızı temsilciye bildirmeniz gerekir. Temsilciye oyuncu için teklif yapacağınızı söylerseniz oyuncu için bir teklif vermenizi bekler ve teklif yapmamanız halinde size kızar. Temsilciyle görüştükten hemen sonra teklif yapmaya karar verirseniz onunla olan ilişkinizi geliştirerek sonuç olarak daha iyi anlaşmalar yapabilirsiniz. Ancak sonrasında teklif yapmazsanız temsilci ile ilişkiniz olumsuz etkilenerek gelecekteki görüşmeleri daha fazla zorlaştırabilir.Temsilciler ayrıca transfer dönemleri sırasında çok daha aktif olacak ve size geçmiş yıllara göre daha fazla oyuncu teklifi sunacaklar. Bazı temsilciler takımınıza gerçekten fayda sağlayacağını düşündükleri oyuncuları teklif ederken, bazıları kendileri için iyi bir ücretle anlaşma yapabileceklerini umarak yeterli kalitede olmayan oyuncuları teklif etmeye çalışacak.Temsilciler, kulübünüzdeki oyuncular için de daha aktif bir rol üstlenecek. Örneğin, bir oyuncu size daha büyük bir kulübe geçmek istediğini söylediğinde artık ona gidip başka bir kulüp bulmasının temsilcisine bağlı olduğunu söyleyebilirsiniz. Bir oyuncu sözleşmesinin sonuna yaklaşırken önündeki seçenekleri değerlendirmek istiyorsa, temsilcileri bir anlaşma yapmak için kulüplerle konuşacak. Fakat oyuncuyu kulübünüzde tutmak istiyorsanız, temsilcilerden bunu yapmamasını isteyebileceksiniz.FM22'deki gözlemci raporu kartları iyileştirildi ve eskisinden daha fazla bilgi tek bir raporda toplandı. Tüm gözlemcilik modülünde hemen göze çarpan değişikliklerden biri, gözlemci tavsiyesinin artık 100 üzerinden bir puan yerine not olarak değiştirilmesidir. Bu notlar, her ay yönetimden alacağınız güven raporu kartınızdaki notlara benzer ve sözleşme imzalanan oyuncunun takımınızda ne kadar iyi performans gösterebileceğinin daha gerçekçi bir değerlendirmesidir.Ayrıca Gözlemci ve Analist Raporlarını tek bir raporda birleştirdik. Artık potansiyel bir hedef oyuncu hakkında rapor talep ettiğinizde, ayrıca Analist Raporu talep etmek zorunda kalmadan otomatik olarak hem gözlemcilerinizi hem de analistlerinizi oyuncunun profilini çıkarmak için çalışmaya göndereceksiniz. Rapor kartındaki artılar ve eksiler listesi, oyuncunun istediği bedelin piyasa değerine kıyasla nasıl olduğu gibi analistlerinizden gelen bilgileri de içerecektir.FM22'de transfer görüşmesi sürecini daha fazla kontrol etmenin artık yeni yolları var. İlk olarak, transfer görüşmelerini yürütmek için bir personel görevlendirirseniz bu personel, bir oyuncunun çok fazla para talep ettiğini düşünürse gelip size söyleyecektir. Ardından, sizin için en uygun anlaşmayı teklif etmek ve imzalamak için transfer görüşmelerinin sorumluluğunu bizzat üstlenme seçeneğine sahip olacaksınız.Benzer şekilde, yönetim bir oyuncunun satışını transfer teklifi yeterince iyi olmadığı için reddederse, yönetimi memnun edecek bir teklif bulmak için satın alan kulüple yeniden müzakerelere girebileceksiniz.Bir kulüp bir oyuncunun minimum serbest bırakma bedelini karşılamışsa ancak henüz oyuncuyu kaybetmek istemiyorsanız transfer teklifine "Geri Kirala" maddesi ekleyerek satın alan kulübün oyuncuyu kalıcı olarak ayrılmadan önce bir süre için size geri kiralamak isteyip istemediğini görebilirsiniz.FM22, yapay zeka davranışında ve transfer piyasasındaki genel mantıkta yapılan bir dizi ince ayarla her zamankinden daha gerçekçi bir deneyim haline geliyor.En sık rastlanan örneklerden biri transferlerde taksit kullanımıyla ilgili. Taksitler, gerçek hayatta birkaç yıl öncesine göre çok daha sık kullanılıyor ve kulüplerin yüksek değerli bir sözleşme imzalarken FFP kuralları dahilinde olduklarından emin olmalarını sağlıyor. FM22'de, büyük bir bonservis bedeli içeren anlaşmalarda taksitlerin çok daha sık kullanıldığını ve satın alan takımların ilk harcamalarını sınırlandırdığını göreceksiniz. Ancak, satan takımlar bonservis bedelini taksitler halinde alırken tüm ücreti önceden almamalarını telafi etmek için daha fazla para isteyecekler.Transfer Son Günü FM22'de oyunun daha büyük bir parçası haline geldiği için Transfer Son Gününden hemen önceki gün ve haftalarda daha fazla birikim olacak. Transfer Son Gününden önceki iki hafta içinde, o gün neler olabileceğine dikkat çeken daha fazla haber göreceksiniz ve transfer dönemi boyunca, son ana kadar sürecek ve Transfer Son Gününde bir sonuca varacak olan anlaşmalarla ilgili daha fazla söylenti olacak.FM22, transfer döneminde takımınızın faaliyetlerini kontrol altına almanızı sağlayacak yeni yollar sunan daha çeşitli ve gerçekçi bir transfer piyasası yaratmak için transfer ve gözlemcilik sistemlerinin önemli öğelerinde devrim yaratıyor. Temsilcilerin etkisi her zamankinden daha fazla ve seride ilk kez transfer bedellerinde yapılan kapsamlı bir değişiklikle birlikte daha değişken bir transfer piyasası mevcut.