Büyük Baskın filmi konusu ne, oyuncuları

BÜYÜK BASKIN FİLMİ FRAGMANI İZLE

Büyük Baskın oyuncuları kimler? Büyük Baskın filmi konusu nedir? Şeklindeki sorular izleyicisi tarafından merak konusu oldu. ABD yapımı Büyük Baskın filminin başrollerinde Hollywood yıldızları yer alırken aksiyon sahneleriyle dikkat çekiyor. İşte Büyük Baskın filminin oyuncuları ve konusuBir grup acımasız banka soyguncusu kusursuzca planlanmış bir banka soygununun ardından sırra kalem basmak üzeredirler, fakat soygunun hemen sonrasında yapılan incelemelerde suçun yoğunlaştığı kişiler içerisinde banka sahibi ve onun zengin müşterilerinin de parmağı olduğu anlaşılır. FBI ajanı Willis olayı araştırdıkça daha büyük bir komplonun olduğunu fark eder.Yönetmen: Steven C. MillerOyuncular: Bruce Willis, Christopher Meloni, Dave Bautista ve Adrian Grenier