Büyük avcısı Rey Manaj

Sezon başında bonservisi elinde bir şekilde Sivasspor'a gelen 26 yaşındaki santrfor Rey Manaj, Süper Lig'de 11. golünü atarken bu sezon 3 büyüklere karşı toplamda 4 gol kaydetti.



Trabzonspor'u 2 kez avlayıp takımına 1 puan kazandıran Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye de 4-1 yenildikleri maçta fileleri bulmuştu.



Dün de Beşiktaş karşısında Sivasspor'a 3 puanı getiren golü ağlara yolladı. Manaj, Galatasaray mücadelesinde ise cezalı olduğu için forma giyememişti.