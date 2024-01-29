Büyük avcısı Rey Manaj

Sivasspor'un 26 yaşındaki santrfor Rey Manaj, Süper Lig'de 11. golünü atarken bu sezon 3 büyüklere karşı toplamda 4 gol kaydetti.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Büyük avcısı Rey Manaj
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29 Ocak 2024 14:06
Sezon başında bonservisi elinde bir şekilde Sivasspor'a gelen 26 yaşındaki santrfor Rey Manaj, Süper Lig'de 11. golünü atarken bu sezon 3 büyüklere karşı toplamda 4 gol kaydetti.

Trabzonspor'u 2 kez avlayıp takımına 1 puan kazandıran Arnavut futbolcu, Fenerbahçe'ye de 4-1 yenildikleri maçta fileleri bulmuştu.

Dün de Beşiktaş karşısında Sivasspor'a 3 puanı getiren golü ağlara yolladı. Manaj, Galatasaray mücadelesinde ise cezalı olduğu için forma giyememişti.
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