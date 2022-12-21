Büyük Atatürk Koşusu'nun ödülü belli oldu

Ankara'da düzenlenecek 87. Büyük Atatürk Koşusu'nda verilecek para ödülü belli oldu.



Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Mustafa Kemal Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilecek "87. Büyük Atatürk Koşusu", 25 Aralık Pazar günü saat 09.00'da yapılacak.



Dikmen-Kızılay-Ulus parkurunda yapılacak ve eski valilik binası önünde sona erecek yarışta, ödül sponsoru Decathlon tarafından sporcuların derecelerine göre toplam 37 bin 500 lira para ödülü dağıtılacak.



Yarışta; birinciye 3 bin, ikinciye 2 bin 750, üçüncüye 2 bin 500 lira para verilecek.





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