Bütün ödülleriyle Kobe Bryant

Kazandığı bütün ödülleriyle efsane Kobe Bryant, arkasında büyük bir miras bıraktı.

Bütün ödülleriyle Kobe Bryant
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27 Ocak 2020 00:08
41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan bütün ödülleri...

1997

Smaç Yarışması şampiyonu ödülü

2000

Şampiyonluk kupası olan Larry O'Brien kupası

2001

Yeniden Larry O'Brien kupası

2002

All-Star maçı MVP'si ödülü

2002

Yine yeni yeniden Larry O'Brien kupası

2007

All-Star maçı MVP'si ödülü

2007

FIBA Americas Şampiyonası madalyası

2008

Sezon MVP'si ödülü

2008

Pekin Olimpiyatları altın madalyası

2009

Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü

2009

All-Star maçı MVP ödülü

2010

Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü

2011

All-Star maçı MVP'si ödülü

2012

Londra Olimpiyatları altın madalyası

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