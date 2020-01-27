Bütün ödülleriyle Kobe Bryant

41 yaşında helikopter kazasında hayatını kaybeden Kobe Bryant'ı unutulmaz yapan bütün ödülleri...
1997
Smaç Yarışması şampiyonu ödülü
2000
Şampiyonluk kupası olan Larry O'Brien kupası
2001
Yeniden Larry O'Brien kupası
2002
All-Star maçı MVP'si ödülü
2002
Yine yeni yeniden Larry O'Brien kupası
2007
All-Star maçı MVP'si ödülü
2007
FIBA Americas Şampiyonası madalyası
2008
Sezon MVP'si ödülü
2008
Pekin Olimpiyatları altın madalyası
2009
Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü
2009
All-Star maçı MVP ödülü
2010
Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü
2011
All-Star maçı MVP'si ödülü
2012
Londra Olimpiyatları altın madalyası
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1997
Smaç Yarışması şampiyonu ödülü
2000
Şampiyonluk kupası olan Larry O'Brien kupası
2001
Yeniden Larry O'Brien kupası
2002
All-Star maçı MVP'si ödülü
2002
Yine yeni yeniden Larry O'Brien kupası
2007
All-Star maçı MVP'si ödülü
2007
FIBA Americas Şampiyonası madalyası
2008
Sezon MVP'si ödülü
2008
Pekin Olimpiyatları altın madalyası
2009
Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü
2009
All-Star maçı MVP ödülü
2010
Larry O'Brien kupası ve Finaller MVP'si ödülü
2011
All-Star maçı MVP'si ödülü
2012
Londra Olimpiyatları altın madalyası
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın