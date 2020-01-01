Butler'ın omzunda, yumuşak doku yaralanması bulunuyor!

Miami Heat koçu Erik Spoelstra, Jimmy Butler'ın sol omzunda bir yumuşak doku yaralanması sıkıntısı çektiğini açıkladı.



Spoelstra, haberi, Heat'in playoff ilk turunda Indiana Pacers'ı süpürmesinden sonra verdi.



Butler'ın omzu için, şu anda planlanmış bir MR olmadığı kaydedildi.



Karşılaşmada 23 dakikada 6 sayı ile tamamlayan Butler, şunları söyledi:



"Maçtan önce acıtıyordu, ama ısınırken, belki gevşer ve yüzde 100 ya da her ne düzeyde olursa olsun, oynarım diye düşünüyordum. Ama öyle olmadı. Arkada biraz iş yaptık ve sonra karar verdik, 'Sahaya çıkıp, sadece savunmaya odaklanayım' dedim. Ve bence bunu yaptım da, sıkı oynadım ve hücum sonunda skor atmanın yanı sıra oyunu da etkiledim."



Koç Spoelstra, Butler'ın omzunun yalnızca dinlenmeye ihtiyacı olduğunu belirtti:



"Her şeyden çok ihtiyacı olan şey dinlenmesi, ve sonra geri dönme üzerine çalışmaya başlayacak. Ona Wolverine gibi iyileşip iyileşemeyeceğini sormuştum. Bundan kötü olmasın, daha önemli görünen başka sakatlıklar da görmüşlüğüm vardı, ama ağır sakat gibi gözükseler de, ertesi gün geri dönüp oynamaya hazır olanlar oluyordu."



Heat, playoffların ikinci turunda, Milwaukee Bucks - Orlando Magic serisinin galibi ile oynayacak.



