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Butler'ın Embiid'e yanıtı: "O adamı ölesiye severim!"

Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, eski takım arkadaşı Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in Sixers'a geri dönme özlemine dair attığı tweet'ler hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Miami Heat yıldızı Jimmy Butler, eski takım arkadaşı Philadelphia 76ers yıldızı Joel Embiid'in Sixers'a geri dönme özlemine dair attığı tweet'ler hakkında konuştu.

Butler, Miami'yi Milwaukee Bucks karşısında çok etkileyici bir 1. maç zaferine taşıdıktan sonra, Embiid şifreli bir tweet atmıştı.

Bazıları için bu tweet, Embiid'in Sixers'ın yaz döneminde Butler'ın gitmesine izin vermesinden duyduğu üzüntüyü ifade etme biçimiydi.

30 yaşındaki yıldız, eski takım arkadaşı Embiid hakkında oldukça güzel ifadelerde bulundu:

"O benim adamımdır. Basketbolun dışında, o adamı ölesiye severim. O da bunu biliyor. Ona her fırsatta söylerim, beni daha iyi bir oyuncu, daha iyi bir lider ve pek çok farklı şeyi anlamam konusunda daha iyi yaptığı için ona teşekkür etmişimdir. Onunla sürekli konuşuyorum ve ona 'Keşke hala playofflarda olsaydın, çünkü şampiyonluğu hak ediyorsun.' diyorum. Çünkü çalışan birisi ve kendisi benim adamım."

Embiid, Butler'ın 40 sayılık maçından kısa bir süre sonra tek kelimelik bir tweet atmış ve sadece "If..." (Eğer...) demişti.

"BURADA OLMAYI, DÜNYALARA DEĞİŞMEM"

Söz konusu tweet hakkında Butler, Embiid gibi kendisinin de aynı takımda olmalarını dilediğini itiraf etti:

"Evet, gördüm ve hala takımında olmamı istediğini biliyorum. Ve ben yine de onunla takım arkadaşı olmak istiyordum. Ama bunu yanlış yere çekmeyelim. Burada, bu adamlarla olmayı dünyalara değişmem."


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