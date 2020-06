Butler'dan, Dolan'a eleştiri: "Hak ve adaletin yanında durmazsanız, insanlar size farklı gözle bakar"

Eski NBA oyuncusu Caron Butler, George Floyd'un ölümünden sonra kamuoyuna açıklama yapmaması nedeniyle, New York Knicks sahibi James Dolan'ı eleştirdi.



Butler, HoopsHype'tan Alex Kennedy ile yaptığı röportajda, Dolan'ın George Floyd'un ölümüyle ilgili devam eden ayaklanmayı ele alma şekli konusunda konuştu:



"Bay Dolan'ın sanki her doğru bir şey yapma şansı bulduğunda, neredeyse tam tersini yapmak için özellikle uğraşıyor gibi. Bu, piyasayı rahatsız ettiğinizde muhtemelen bir iş alanında işe yarayabilir. Ama bu bir iş alanı değil. Bu insancıl bir şey. O, buna uymamaya karar verdi. Özel olarak ne yaptığını bilmiyorum, ama neyin doğru neyin yanlış olduğuna dair bir tavır almanız gerekiyor."



"İNSANLAR SİZE FARKLI GÖZLE BAKAR"



Butler, oyuncuların Dolan'ın eylemleri nedeniyle, Knicks organizasyonu için kendilerini ne kadar vermek istediklerini sorgulayacağını düşündüğünü söyledi:



"Pek çok oyuncunun 'Bu kişi için haklarımın çok önemli olmadığını bildiğim halde, bu kuruluş için elimden gelen her şeyi nasıl yapabilirim' şeklinde düşündüğünü biliyorum. Birçok insanın gözünü açan bir durum. Bundan sonra, ileride her şey farklı olacak. Hak ve adaletin yanında durmazsanız, insanlar size farklı gözle bakar."



"Günün sonunda, mirasınız son derece önemlidir. İnsanlar sizi iyi işlerinizle ve insanlık için yaptıklarınızla hatırlarlar. Hayatımızda gördüğümüz ve bir şekilde tecrübe ederek parçası olduğumuz en büyük olaylardan birinde hiçbir şey söylememek ve sessiz kalmak, size çok şey anlatıyor."



DOLAN'IN YOLLADIĞI MAIL'LER SIZMIŞTI



Geçen hafta, uzun bir sessizliğin ardından sızdırılan bir e-mail'de, Dolan'ın Floyd'un ölümü ve protestolarla ilgili duruşu görülmüştü. Dolan, e-postada sorunun ciddiyetini anladığını ancak "sosyal konular hakkında görüş bildirmek için başkalarından daha nitelikli olmadıklarını" belirtmişti.



Bu konuşmama durumu, birçok satış yerinden eleştiri almış ve bu da ırkçılığın daha da kınandığı bir ikinci e-mail'le sonuçlanmıştı. İkisi de dışarı sızmaması gereken bu girişimlere rağmen, pek çok kişi bunun yeterli olmadığını düşünüyor.



Dolan, sahadaki başarı eksikliği nedeniyle Knicks'i satması gerektiğini söyleyen Knicks'in ünlü film yapımcısı taraftarı Spike Lee ile atışmasına kadar, son birkaç yıldır birçok tartışmanın merkezinde yer almıştı.



Washington Wizards için şu anda analistlik yapan Butler, The Players Tribune'da güçlü bir mesajla düşüncelerini ve deneyimlerini paylaşmıştı ve protestolar başladığından beri oldukça açık sözlüydü.