Butler: "Yalnızca askerlerimle basketbol oynamak istiyorum"

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Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves için San Antonio Spurs'e karşı normal sezon açılışında kadroda yer aldı ve "yalnızca askerleriyle basketbol oynamak istediğini" söyledi.Butler'ın açıklamaları şöyleydi:Butler'ın Wolves'dan ayrılmak için gönderdiği takas talebi halen geçerliliğini koruyor.