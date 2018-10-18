Butler: "Yalnızca askerlerimle basketbol oynamak istiyorum"

Jimmy Butler, Minnesota Timberwolves için San Antonio Spurs'e karşı normal sezon açılışında kadroda yer aldı ve "yalnızca askerleriyle basketbol oynamak istediğini" söyledi.
Butler'ın açıklamaları şöyleydi: "Sadece askerlerimle birlikte sahada basketbol oynamak, savaşa gitmek ve yeteneğimin en iyi noktasını kullanarak kazanmamıza yardımcı olmak istiyorum. Bana kalırsa gerekeni yapacağız. Yapmazsak millete bağırdığımı görebilirsiniz. Yapmam gereken şey bu. Onlarla düzgün konuştuğumu da görebilirsiniz. Bunu da yapmam gerekiyor."
Butler'ın Wolves'dan ayrılmak için gönderdiği takas talebi halen geçerliliğini koruyor.